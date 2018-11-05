ثنائي الترجي جاهزان للمشاركة أمام الأهلي

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي الليلة

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الترجى

أعلنت صحيفة «الصريح» التونسية، جاهزية أيمن بن محمد وهيثم الجويني ثنائي فريق الترجي، لمباراة الأهلي يوم الجمعة المقبلة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت الصحيفة إن اللاعبين سيتواجدان في مباراة الجمعة بعد أن غابا في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية كما يسعى الاتحاد التونسي للتواصل مع الاتحاد الأفريقي من أجل حذف البطاقة الصفراء التي حصل عليها الكاميروني فرانك كوم حتى يخوض مباراة الإياب لتعود القوة الضاربة للترجي.

وكان الأهلي فاز ذهابا بثلاثة أهداف لهدف على ملعب برج العرب الجمعة الماضية.


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