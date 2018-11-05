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ضبط 8 أشخاص من عائلتين في مشاجرة بالبدرشين

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مشاجرة بالمنيا
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بسبب خلافات بين عامل و زوجته، نشبت بين أفراد عائلتين بالبدرشين، مشاجرة، أطلقت خلالها أعيرة نارية في الهواء، حيث تمكنت مباحث الجيزة من القبض على 8 أشخاص.

كان العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع الجنوب، قد تلقي بلاغا بنشوب مشاجرة بالبدرشين، وإطلاق أشخاص لأعيرة نارية في الهواء.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين أن خلافات أسرية وعائلية نشبت بين عامل وزوجته، مما دفع أفراد أسرتها لمناصرتها حيث تبادل أطراف المشاجرة البالغ عددهم 8 أشخاص إطلاق الأعيرة النارية في الهواء.

وتمكن النقيب أحمد فايز من ضبط المتهمين والأسلحة النارية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.


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