أول تعليق أزهري على كلمة الرئيس بشأن«حرية العبادة»

05 نوفمبر 2018 - 09:02 م

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب بثورة فكرية في الخطاب الديني وتجديده.

وأضاف الهلالي، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع على فضائية "ten "، اليوم الإثنين الرئيس أصاب المراد والمقصود من مفهوم العبادة عندما قال: "المواطن من حقه أن يعبد أو لا يعبد".

وذكر الهلالي أن أمر العبادة يتعلق بالله وليس بأب أو أم أو زوج أو وزير أو حكومة، فلا يوجد ولاية من مخلوق على مخلوق في الدين، متابعًا: "العبودية لله وليس للزوج، فعقد الزواج قائم على المودة والرحمة".

وتابع الهلالي: "الدولة مسؤولة عن تأمين المواطن في الدين الذي اختاره".