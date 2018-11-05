» «الخطيب» رئيسًا لبعثة الأهلي في تونس

05 نوفمبر 2018 - 08:57 م

قرر مجلس إدارة النادي الأهلى تولي محمود الخطيب، رئيس النادي، رئاسة بعثة الفريق الأحمر المتجهة إلى تونس صباح غدٍ الثلاثاء، لمواجهة الترجي، يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور النهائي من دوري رابطة الأبطال.

جاء القرار نظرًا لأهمية المباراة، ولمساندة الجهاز الفني واللاعبين في المهمة الصعبة لاستعادة اللقب الأفريقي الغائب عن الأهلي منذ 5 سنوات، والعودة للمشاركة في بطولة العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ النادي.

وقرر رئيس النادي تأجيل رحلته إلى ألمانيا لمعاودته الطبيب المعالج، وإجراء بعض الفحوصات الطبية هناك بشكل مؤقت، على أن يتوجه عقب المباراة من تونس إلى ألمانيا مباشرة، للاطمئنان على الجراحة التي أجراها منذ فترة.