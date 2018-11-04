صادق : هذا ما يقصده الرئيس بـ «الانتحار القومي»

04 نوفمبر 2018 - 08:38 م





حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يطلق عليه "الانتحار القومي"، قائلا: "التحرك غير المدروس مش هقول أبدًا إنه مؤامرة، فى تغيير واقعنا من خلال هذا التحرك، واحنا بنعمل التحرك بنفتح أبواب الجحيم على بلادنا، لأننا كنا بلد من البلاد المرشحة أنها تبقى كده".

وأكد السيسي في جلسة ما بعد الحروب والنزاعات والية بناء المجتمعات في منتدى شباب العالم الذي ينعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، أن "قوة الحشد الشباب والرأي العام في تغيير الأمر بالقوة قد يخرج عن السيطرة مما يؤدي إلى إحداث فراغ هائل يؤدي إلى تدافع القوى الأجنبية والغربية من أجل التدخل في شئون الدول ومؤسساتها والتي تبدأ غالبًا بالمؤسسات الأمنية".

وقال الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن "الرئيس السيسي يقصد من مصطلح "الانتحار القومي" هو التحرك الاجتماعي والشعبي العنيف وغير المدروس لمحاولة إحداث التغيير العشوائي في الدولة المصرية والاعتقاد بشكل خاطئ أن هذا هو الأفضل للدولة".

وأضاف صادق لـ "لمصريون": "السيسي بهذا المصطلح يطلب من المصريين عدم السعي لهدم الدولة المصرية والتحرك العشوائي بشكل غير منظم، لأن العواقب ستكون غير محمودة، إذ أنه من الممكن أن يدفع بالدولة المصرية إلى مصر ليبيا وسوريا والعراق واليمن".

وأشار إلى أن "السيسي في تحذيره من مصطلح الانتحار القومي يهدف إلى الحفاظ على الدولة المصرية من الانهيار والحد من الأطماع الخارجية، لأن الدولة المصرية بالفعل مستهدفة من قبل العديد من الدول".

ولفت صادق إلى أنه "يجب على الجميع الحفاظ على الدولة المصرية، في ظل أن هناك العديد من المؤسسات المصرية الرقابية سواء كانت رسمية أو غير رسمية يمكن من خلالها الإصلاح داخل المجتمع مثل مجلس النواب والإعلام ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، والتي يمكن أن تقود خطة الإصلاح في مصر مع الرئيس بدلاً من دفع الدولة المصرية في منزلق خطير لا يحمد عقباه".





