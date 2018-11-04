انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام، خدمة لرصد أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، 4 نوفمبر 2018.

وتراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس قرشين، ليسجل سعر الشراء 17.86 جنيه مقابل 17.88 جنيه، فيما استقر سعر البيع عند 17.96.

ووفقًا لآخر تحديث يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه:

البنك                         الشراء           البيع

البنك المركزي             17.86           17.95

بنك مصر                  17.79           17.89

الأهلي المصري           17.78           17.88

القاهرة                      17.86            17.96

الإسكندرية                 17.86           17.96

التجاري الدولي           17.86            17.96

أبو ظبي الإسلامي        17.89            17.99

قناة السويس                17.86           17.96

البركة                       17.87           17.96



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