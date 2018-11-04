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تأجيل إجراء قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية

الرياضة

كاف
كاف

أمير سعد

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، تأجيل إجراء القرعة الخاصة ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، التي ستقام في الموسم المقبل.

وقال الاتحاد الإفريقي اليوم الأحد، عبر موقعه الرسمي: "عقب اجتماع اللجنة المنظمة لبطولات الأندية في الرباط يوم أمس السبت، وبسبب خصوصية الموسم الانتقالي بسبب تغيير مواعيد بطولات الأندية، سيتم اتخاذ قرار من جانب لجنة الطوارئ للاتحاد الإفريقي خلال وقت قريب".

أجرى الاتحاد الإفريقي مساء السبت خلال اجتماعه بالمغرب قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، لكنه لم يُعلن عنها قبل أن يقرر عدم اعتمادها اليوم الأحد.

وقال الاتحاد الإفريقي إنه في الوقت الحالي يواجه حقيقة أن الدور التمهيدي من بطولتي الأندية، سينطلق قبل لقاء العودة من نهائي الكونفدرالية، أي أن البطل سيتحدد بعد انطلاق مسابقة الموسم الجديد.

وسيشارك بطل الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا خلال النسخة المقبلة من البطولة بداية من مرحلة المجموعات.

ويمثل مصر في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل كل من المصري والزمالك.

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