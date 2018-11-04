» تفاصيل إعلان وظائف مجلس الدولة

04 نوفمبر 2018 - 07:46 م

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم، موعد تلقى طلبات التعيين في وظيفة "مندوب مساعد" من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2017.

شروط التقدم للوظيفة:

- لا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

- أن تثبت لياقته الطبية، وأن يجتاز بنجاح المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس.

وذكر المجلس أن سحب الطلبات سيتم وفقًا للجدول المعلن بلوحة الإعلانات بمجلس الدولة من يوم الأربعاء 5 ديسمبر حتى يوم السبت 15 ديسمبر المقبل.