مانشستر سيتى يدك شباك ساوثهامبتون بسداسية

04 نوفمبر 2018 - 07:43 م

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ساحقًا على ساوثهامبتون، بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب «الاتحاد»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من المباراة متقدما بنتيجة 4 - 1، سجل رباعية السيتى بشباك ساوثهامبتون ويسلى هوديت مدافع ساوثهامبتون بالخطأ فى مرماه، سيرجيو أجويرو، ديفيد سيلفا ورحيم سترلينج فى الدقائق 6، 12، 18 و 47.

فى المقابل سجل هدف ساوثهامبتون الوحيد دانى إنجز فى الدقيقة 30 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء.

وفى الشوط الثانى نجح رحيم سترلينج فى إضافة الهدف الشخصى الثانى له والخامس للسيتى فى الدقيقة 67 من تسديدة قوية، بعد استلامه تمريرة بينية من المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

واختتم الألمانى ليروى سانى سداسية مانشستر سيتي فى الدقيقة 91 من زمن المباراة من تسديدة قوية بعد تمريرة من رحيم سترلينج.

بهذا الفوز تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه فريق ليفربول صاحب المركز الثانى برصيد 27 نقطة، بينما بقى ساوثهامبتون فى المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.