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ريال مدريد يحقق فوزًا غاليًا على بلد الوليد

الرياضة

ريال مدريد
ريال مدريد

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المصريون

بلد الوليد

استعاد ريال مدريد ذاكرة الانتصارات بعد الفوز على بلد الوليد، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدورى الإسبانى.

ونجح المدير الفنى المؤقت سانتياجو سولارى فى أولى اختباراته فى الدورى الإسبانى، بعد أن جاء بديلا للمقال جولين لوبيتيجى، بعد أن حقق الفوز على مليلية فى كأس إسبانيا 4-0 فى الأسبوع الماضى.

ولم يشكل الفريق الملكى خطورة كبيرة على بلد الوليد فى الشوط الأول، وكان للفريق الضيف أخطر الفرص فى الدقيقة 33، بعد أن أهدر لاعبه فرصة انفراد بحارس المرمى البلجيكى تيبو كورتوا.

 فى الشوط الثانى ضغط الريال بقوة، وشن العديد من الهجمات على مرمى المنافس، الذى أضاع كرة مهاجمه كرة خطرة ارتدت من عرضة الميرينجى.

 ونجح البديل فينيسيوس جونيور فى تسجيل الهدف الأول للريال فى الدقيقة 81 بمساعدة مدافع بلد الوليد الى ارتطمت الكرة فى جسده لتغير اتجاها فى المرمى، قبل أن يتمكن القائد سيرجيو راموس من احراز الهدف الثانى فى الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

 قفز الريال إلى المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة بينما بلد الوليد فى المركزالسابع برصيد 16 نقطة.

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