الزمالك يفقد بهاء مجدي أمام حرس الحدود

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يغيب بهاء مجدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواجهة حرس الحدود، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري.

وكان اللاعب تعرض للإصابة في مباراة وادي دجلة الأخيرة في الدوري عبارة عن كدمة قوية في الركبة ولم يتمكن من استكمال المباراة.

وحضر اللاعب للنادي اليوم لكنه لم يشارك في التدريب وأدى جلسة علاجية وغادر النادي ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق غدا الأحد استعدادا للمباراة المقبلة أمام الفريق العسكري، وسيخوض الفريق تدريبه الأخير على ملعب النادي.


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