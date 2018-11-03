1000 جنيه غرامة ارتداء النقاب في الأماكن العامة

03 نوفمبر 2018 - 06:58 م

أعلنت النائبة غادة عجمي عن إعدادها مشروع قانون بحظر النقاب في الأماكن العامة، تقدمت به لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال.

وينص مشروع القانون على توقيع غرامة ألف جنيه، في حالة مخالفته، ومضاعفتها حين تكرار المخالفة.

مادة (1)

النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أى غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد تخبأ العينان.

ويقصد بالبرقع، كل ما يغطى الوجه مع إظهار العين فقط، بغطاء شفاف أو داكن، ونحتكم إلى العرف بشأن تعريف البرقع.

مادة (2)

يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون "المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، وغير الحكومية العامة، ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانًا عامًا.

مادة (3)

يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه فى الأماكن العامة، بكافة أنواعهما أو صورهما، فى أي وقت وتحت أي ظرف.

مادة (4)

تعاقب كل من ترتدى النقاب فى الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

مادة (5)

في حالة العودة أو تكرار ارتداء النقاب أو البرقع تتم مضاعفة الغرامة.