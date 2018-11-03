  • السبت 03 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:43 م
بحث متقدم
ليفربول وارسنال

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وآرسنال

فريق الاغتيال

تقطيع جثة «خاشقجي» استمر حتى الثالثة عصرًا

أرشيفية

زيادة أسعار الدواجن بسبب «القيمة المضافة»

أرشيفية

1000 جنيه غرامة ارتداء النقاب في الأماكن العامة

نتنياهو

إسرائيل تشق قناة بين البحرين الأحمر والميت

حادث المنيا

الزعفراني يشكك في مسئولية «داعش» عن هجوم المنيا

أرشيفية

سقوط مقاتلة مصرية أثناء التدريب

جواز سفر (أرشيفية)

تجريم الكفيل.. السجن عقوبة الاحتفاظ بجواز سفر العامل

حديقة أنطونيادس

القصة الكاملة لبيع أقدم حدائق العالم بالإسكندرية في مزاد علني

خاشقجي

مقتل «خاشقجي» فضح «الذباب الإلكتروني»

مشروع قانون جديد..

1000 جنيه غرامة ارتداء النقاب في الأماكن العامة

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

هكذا انتصرت الأمم المتحدة للنقاب والمنتقبات

#

ضبط ممرضة تمارس الدعارة مقابل 1000 جنيه في الليلة بالإسماعيلية

#

مشروع قانون بحظر النقاب في المؤسسات الحكومية

#

كاتبة تطالب بحظر النقاب في مصر

البرلمان

قانون

غرامة

النقاب

الاماكن العامة

أعلنت النائبة غادة عجمي عن إعدادها مشروع قانون بحظر النقاب في الأماكن العامة، تقدمت به لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال.

وينص مشروع القانون على توقيع غرامة ألف جنيه، في حالة مخالفته، ومضاعفتها حين تكرار المخالفة.

مادة (1)

النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أى غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد تخبأ العينان.

ويقصد بالبرقع، كل ما يغطى الوجه مع إظهار العين فقط، بغطاء شفاف أو داكن، ونحتكم إلى العرف بشأن تعريف البرقع.

مادة (2)

يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون "المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، وغير الحكومية العامة، ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانًا عامًا.

مادة (3)

يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه فى الأماكن العامة، بكافة أنواعهما أو صورهما، فى أي وقت وتحت أي ظرف.

مادة (4)

تعاقب كل من ترتدى النقاب فى الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

مادة (5)

في حالة العودة أو تكرار ارتداء النقاب أو البرقع تتم مضاعفة الغرامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون.. "الجزء" يحمل صفات "الكل"!

محمود سلطان

مهنة الموت !

فراج إسماعيل

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. تعرف على حالة الطقس الأيام المقبلة
» السودان يرد على قرار ترامب بتمديد الطوارئ
» ديربي القناة.. الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع المصري
» الاحتلال يقتحم عشرات المنازل شمالي الضفة
» أردوغان يكشف عن لقاء مرتقب مع ترامب في باريس
» الزمالك يواجه الفائز من بطل توجو والقطن
» المؤبد لـ مافيا الهجرة غير الشرعية
» مقتل امرأتين في إطلاق نار بـ"فلوريدا"
» الأهلي يعلق على تمزيق «أزارو» لقميصه
» مصرع غطاس أثناء البحث عن الطائرة الإندونيسية
» التعاون الإسلامي: نقل سفارة البرازيل إلى القدس غير قانوني

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:53 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك