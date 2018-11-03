إسرائيل تشق قناة بين البحرين الأحمر والميت

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البحر الأحمر

البحر الميت

شق قناة

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن إسرائيل تعتزم شق قناة من البحر الأحمر إلى البحر الميت، لإنهاء خلافاتها المائية مع جارتها الأردن.

وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم، أن هذا المشروع بين الأفكار المطروحة بهدف تخفيف المشاكل المائية التي تعاني منها المملكة الهاشمية، قبيل المفاوضات المتوقعة بين تل أبيب وعمّان بشأن قرار الأردن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة الموقعة مع الدولة العبرية عام 1994.

وعبر القناة الجديدة، ستضخ المياه من البحر الأحمر إلى محطة تحلية في محيط عمّان، ثم سيضخ المحلول الملحي إلى البحر الميت للمحافظة على منسوب مياهه.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنك الدولي سيشارك في المشروع الذي تقدر قيمته بحوالي 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار أمريكي)، مضيفة أن مسؤولين في الحكومة ووزارة الدفاع الإسرائيليتين، بمن فيهم المقربون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يجرون مناقشات بشأن المشروع منذ إعلان المملكة الأردنية قرارها بشأن الباقورة والغمر، وبحثوا النواحي الأمنية وجغرافية القناة المقبلة والإجراءات الحدودية اللازمة في هذا السياق.

وسبق أن اتهمت المملكة الأردنية إسرائيل بإعاقة تدشين المشروع المتفق عليه بين الجانبين في عام 2015.


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