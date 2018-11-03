تفاصيل ضبط مرتكبي سرقة صاحب شركة استيراد

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الداخلية

بلاغ

ضبط

شركة استيراد

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط مرتكبي واقعة سرقة أحد المواطنين عقب خروجه من أحد البنوك، والاستيلاء منه على 125 ألف جنيهًا بمنطقة التجمع الخامس،  وتمكنت من إعادة المبلغ.

وأوضحت الداخلية في بيان أن قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغًا من "صاحب شركة استيراد وتصدير يفيد بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي قدره 125 ألف جنيه من أحد البنوك بشارع التسعين في التجمع الخامس  ترك سيارته بشارع على أمين ولدى عودته اكتشف كسر زجاج الباب الخلفي، وسرقة المبلغ المالي وبعض الأوراق الخاصة به.

شكلت أجهزة الأمن فريق بحث جنائي أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص " له معلومات جنائية"، مقيم بمنطقة الزاوية الحمراء وابنه باستخدام سيارة ملاكي وهروبهما واختبائهما بإحدى القرى بمحافظة الغربية.

ألقت الشرطة القبض عليهما، وضبطت السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع"، وتم ضبط المبلغ المالي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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