«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام آرسنال

03 نوفمبر 2018 - 06:48 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالى:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: فان ديك ، أرنولد ، جو جوميز ، روبيرتسون

الوسط: فاينالدوم ، فابينيو ، ميلنر

الهجوم: محمد صلاح ، مانى ، فيرمينو

فى المقابل يدخل أوناى إيمرى مدرب أرسنال المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: لينو

لدفاع: بيليرين ، هولدينج ، موستافى ، كولاسيناك

الوسط: توريرا ، تشاكا ، مخيتاريان

الهجوم: أوزيل ، لاكازيت ، اوباميانج