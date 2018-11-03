«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام آرسنال

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أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالى:

 حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: فان ديك ، أرنولد ، جو جوميز ، روبيرتسون

الوسط: فاينالدوم ، فابينيو ، ميلنر

الهجوم: محمد صلاح ، مانى ، فيرمينو

فى المقابل يدخل أوناى إيمرى مدرب أرسنال المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: لينو

لدفاع: بيليرين ، هولدينج ، موستافى ، كولاسيناك

الوسط: توريرا ، تشاكا ، مخيتاريان

الهجوم: أوزيل ، لاكازيت ، اوباميانج


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