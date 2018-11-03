«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام آرسنال

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالى:
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: فان ديك ، أرنولد ، جو جوميز ، روبيرتسون
الوسط: فاينالدوم ، فابينيو ، ميلنر
الهجوم: محمد صلاح ، مانى ، فيرمينو
فى المقابل يدخل أوناى إيمرى مدرب أرسنال المباراة بتشكيل يضم:
حراسة المرمى: لينو
لدفاع: بيليرين ، هولدينج ، موستافى ، كولاسيناك
الوسط: توريرا ، تشاكا ، مخيتاريان
الهجوم: أوزيل ، لاكازيت ، اوباميانج
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