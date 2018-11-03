إنتر ميلان يحقق فوزًا كبيرًا على جنوى

03 نوفمبر 2018 - 06:45 م

حقق فريق إنتر ميلان فوزًا كبيرًا على جنوى، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «جوزيبى مياتزا»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

سجل خماسية إنتر ميلان فى شباك جنوى روبرتو جالياردينى هدفين، ماتيو بوليتانو، جواو ماريو و رادجا ناينجولان فى الدقائق 14، 16، 49، 91 و 94 من زمن المباراة.

بهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده للنقطة 25 احتل بها المركز الثانى بالتساوى مع نابولى الذى حل ثالثا بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد جنوى عند 14 نقطة فى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الذى يتصدره يوفنتوس برصيد 28 نقطة.

ويستعد إنتر ميلان لاستضافة برشلونة الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدورى أبطال أوروبا بعدما خسر ذهابا فى كامب نو بنتيجة 2/0.