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علماء:

البشرية تواجه خطر الانقراض خلال عامين

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انقراض البشر (أرشيفية)
انقراض البشر (أرشيفية)

وكالات

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انقراض

البشرية

حذر علماء بيولوجيون من خطر يواجه الإنسان، قد يتسبب في انقراضه، خلال العامين المقبلين، وهو ما ينتبه له البشر حتى الآن.

وأكد العلماء، وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أنه إذا لم توضع خطط جذرية وفاعلة خلال العامين المقبلين لحماية الحيوانات والنباتات والحشرات، فسوف تنتهي حياة الإنسان على الأرض.

وفق العلماء، فإن انعدام تواجد هذه المخلوقات مع البشر على سطح كوكب الأرض من شأنه التلاعب بمبدأ التنوع البيولوجي للحياة مما يؤدي بدوره إلى مواجهة البشر أنفسهم خطر الانقراض.

وحذروا من أن فقدان العادات الطبيعية من خلال الزراعة والتنمية هو قاتل صامت أسوأ من تغير المناخ، ولكن الفارق بينهما أن إدراك البشر لأزمة التنوع البيولوجي ربما يكون بعد فوات الأوان.


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