تأجيل قضية "رشوة المطار" لـ 8 يناير للمرافعة

03 نوفمبر 2018 - 06:43 م

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، تأجيل ثاني جلسات محاكمة رائد شرطة -مدير أمن مركز العمليات الخاصة بمطار القاهرة الجوى- و6 آخرين، لاتهامهم بطلب مبلغ من المال على سبيل الرشوة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"رشوة المطار"، لجلسة 8 يناير المقبل؛ للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالعليم عطية، وعضوية المستشارين شريف حسن، وأحمد هارون، وأحمد عبدالمنعم .

والمتهمون هم: محمد أحمد محمد، رائد شرطة، وتامر حلمي إسماعيل، صيدلي، وإيهاب فتحي السيد، مدير إداري بصيدلية، وعماد سامي بطرس، مدير إداري بصيدلية، ونرمين أحمد حامد، موظفة بإدارة تأمين الركاب بالمطار"هاربة"، وجورج أنطرانيك مارديكيان، موظف بمكتب عقارات بدولة أرمينيا، واراجوهريان إرماني الجنسية من أصل سوري "هارب"، والباقي محبوسين على ذمة القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني حتى الخامسة التوسط في جريمة الرشوة، للمتهم السادس والسابع تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم الأول بواسطة المتهم الثاني مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة .

ترجع وقائع القضية إلى مستهل فبراير 2018، بقيام المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا طلب واخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثاني وأخذ من المتهمين السادس، والسابع بواسطة المتهم الثاني مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تمريرة حقيبة عقاقير دوائية إلى داخل الدائرة الجمركية وتسليمها للمتهم الثاني بصالة السفر دون أن يتم تفتيش تلك الحقيبة.



