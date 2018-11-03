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حبس شاب بتهمة قتل سوداني بعين شمس

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أمرت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي، اليوم السبت، بحبس شاب بتهمة قتل سوداني عقب تعدي المجني عليه على المواطنين تحت تأثير تعاطى الكحول.

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس، بنشوب مشاجرة بين 3 شباب مصريين و3 آخرين يحملون الجنسية السودانية، بسبب قيام السودانيين بالتعدي على الأهالي، وتحطيم عدد من المحلات التجارية أثناء سيرهم مخمورين.

وتبين من التحريات أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية، واستخدم طرفاها شوم وسنج، وقيام المتهم الرئيسي و2 آخرين باعتراض طريق السودانيين وطلبوهم بالتوقف وعدم التعدي على المواطنين، فنشبت مشاجرة بينهم تعدي المتهم الرئيسي على أحدهم بالضرب باستخدام "حديدة" فسقط قتيلاً.

وتم ضبط 8 آخرين، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات التي أصدرت قرارها المتقدم.



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