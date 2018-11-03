» الاحتلال يقتحم عشرات المنازل شمالي الضفة

03 نوفمبر 2018 - 06:33 م

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عشرات المنازل في محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية، بحثا عن مشتبه بإطلاقه النار على مستوطنَيْن وقتلهما قبل نحو شهر.

وأفاد شهود عيان، بحسب وكالة "الأناضول"، بأن الجيش الإسرائيلي وسّع من عمليات اقتحامه اليوم، وداهم عشرات المنازل الفلسطينية في مدينة طولكرم، وقرية ذنابة جنوب المدينة، ومخيم نور شمس (شرق).

ونصبت القوات الإسرائيلية الحواجز على مداخل طولكرم والقرى المحيطة بها، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ودققت في هوياتهم.

وتخلل عمليات الاقتحام إطلاق كثيف للأعيرة النارية، والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، وفق المصدر ذاته.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بحثه عن الشاب "أشرف نعالوة"، الذي يشتبه بتنفيذه عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين وإصابة ثالث في السابع من أكتوبر الماضي، بالمنطقة الصناعية بمستوطنة "بركان" المقامة على أراضي محافظة سلفيت شمالي الضفة.