هذا ما قالته الخارجية التركية عن حادث "المنيا" الإرهابي

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الأهلي يتخطى الترجي بثلاثية.. ويقترب من التتويج
أردوغان: قتل خاشقجي جاء "بأوامر عليا"
قبل أن يجف الدم.. نزيف على طريق دير «الأنبا صموئيل»
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بالفيديو.. برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع «خاشقجي»
ترامب: العقوبات قادمة يوم الإثنين
«داعش» يتبنى هجوم المنيا
البنك الدولي: مصر تتفوق اقتصاديًا على إسرائيل
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