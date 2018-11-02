إصابة 5 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضفة

02 نوفمبر 2018 - 10:30 م

أصيب 5 فلسطينيين بجروح طفيفة، مساء الجمعة، إثر تعرضهم للضرب على يد مستوطنين يهود، بالبلدة القديمة في الخليل.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان وصل وكالة الأناضول، أن 5 إصابات وصلت مستشفى عالية الحكومي بالخليل، لتلقي العلاج.



بدوره، قال الناشط في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، رائد أبو رميلة، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل لعائلتي الفاخوري والرجبي في حارة غيث والسلايمة بالبلدة القديمة، ما أدى لوقوع الإصابات.



وبيّن أبو رميلة في حديث لوكالة الأناضول أن الجيش الإسرائيلي أغلق البوابة الرئيسية لحارة غيث، عقب هجوم المستوطنين.

