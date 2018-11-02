» الأهلي يتخطى الترجي بثلاثية.. ويقترب من التتويج

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الاهلى والترجى
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الترجى

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الجمعة، على ملعب برج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الاهلي، وليد سليمان "هدفين" وعمرو السولية فيما سجل يوسف الدربالي هدف الترجي.

وينتظر الاهلي التتويج ببطولة أفريقيا يوم 9 نوفمبر الجاري في لقاء العودة بإستاد رادس حيث يتطلع المارد الأحمر للفوز بكأس أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

البداية جاءت حماسية من جانب الفريقين وخاصة الاهلي الذى ضغط مُبكرًا وشهدت الدقائق الأولى إصابة وليد سليمان وخليل شمام لاعب الترجي وتوقفت المباراة قليلاً لحين علاج الثنائي.

قاد يوسف البلايلي هجمة خطرة للترجي من الجبهة اليسرى قبل أن يضطر سعد سمير لعرقلته وعاد الاهلي للسيطرة على اللقاء وتعرض أيمن أشرف للإصابة لكن أستكمل اللقاء.

وأشهر الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف بطاقة صفراء لشمس الدين  الذوادي لعرقلة وليد أزارو .

ولعب وليد سليمان ضربة حرة مباشرة لكن الدفاع التونسي تصدى للكرة ،  وأجرى كارتيرون المدير الفني للأهلي تغيير اضطراري حيث شارك محمد هاني بدلاغً من أحمد فتحي للأصابة في الدقيقة 22 .

وتعرض وليد آزارو للإصابة في منطقة جزاء الترجي وأحتسب الحكم الجزائري ضربة جزاء قبل أن يتم اللجوء لتقنية "الفار" ، وتم أحتسابها ضربة وسجل منها وليد سليمان هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 33.

وأحتسب الحكم ضربة حرة مُباشرة للضيوف في الدقيقة 36 سددها يوسف البلايلي لكن الحائط الأهلاوي أنقذ الموقف، وكاد حمودي يُسجل هدف ثان للأهلي بعدما سدد كرة قوية لكن الحارس التونسي أنقذ الموقف قبل أن يتقمص الشناوي دور المدافع ويُنقذ كرة خطرة للضيوف.

في الدقائق الأخيرة نشط أداء الفريقين وتعاطفت العارضة مهع محمد الشناوي وتصدي لتسديدة قوية من سامح ديربالي بعدها أطلق الحكم الجزائري صافرته مُعلناً نهاية هذا الشوط بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب الأهلي وتسلّم حمودي كرة مُنفرداً لكنه سددها فوق العارضة.

ونال سعد سمير بطاقة صفراء في الدقيقة 49 ، وسقط حمودي على الأرض للإصابة كما تعرض وليد سليمان للأصابة هو الأخر وغادر الملعب لتلقي العلاج قبل أن يعود لاستكمال المشاركة.

الدقيقة 58  شهدت هدف ثان للأهلي سجله عمرو السولية من تمريرة عرضية لعبها وليد سليمان ومرت الكرة من بين مدافعي الترجي لتصل إلى السولية الذى سددها بيسراه في شباك الترجي.

وأحتسب الحكم ضربة جزاء في الدقيقة 63 بسبب عرقلة الشناوي ليوسف البلايلي لاعب الترجي وسدد الأخير الكرة هدفاً مُحرزاً الهدف الاول للضيوف في الدقيقة 64.

وشارك ميدو جابر بدلاً من أحمد حمودي في الدقيقة 66 ،وأنحصر اللعب وسط الملعب عدة دقائق وقلّت الخطورة على مرمى الفريقين.

وأحتسب الحكم ضربة جزاء ثالثة للأهلي في الدقيقة 74 بعد عرقلة إسلام محارب قبل أن يلجأ إلى  تقنية "الفار" وينجح وليد سليمان في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 77.

ونال سامح الدربالي بطاقة صفراء للخشونة مع ميدو جابر في الدقيقة 81 ،كما نال فرانكوم بطاقة صفراء للخشونة، ونشط أداء الترجي في  الدقائق الأخيرة من اللقاء كما نشط الاهلي، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

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