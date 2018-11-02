«فييرا» يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة البرازيلي جورفان فييرا، قائمة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، في المباراة التي ستقام غدا السبت، على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ12 من منافسات الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى : عصام الحضرى – محمد مجدى

خط الدفاع : طارق طه – محمود متولى – باهر المحمدى – محمد مجدى مصطفى – محمد هاشم.

خط الوسط : حسنى عبدربه – عماد حمدى – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم – نادر رمضان – عمر سافيولا – كريم بامبو.

خط الهجوم : كريستوفر ميندوجا – أوكيكى أفولابى.

ويدخل الإسماعيلي المباراة وفي رصيده 12 نقطة بالمركز الـ11، بينما يمتلك المصري 10 نقاط بالمركز الـ14.


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