  • الجمعة 02 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:09 م
بحث متقدم
الاهلى والترجى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي التونسي

أردوغان والملك سلمان

أردوغان: قتل خاشقجي جاء "بأوامر عليا"

هجوم مسلح على أتوبيس للأقباط بالمنيا

قبل أن يجف الدم.. نزيف على طريق دير «الأنبا صموئيل»

البرلمان

فيتو برلماني بشأن «منع السلفيين من اعتلاء المنابر»

برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع «خاشقجي»

بالفيديو.. برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع «خاشقجي»

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

ترامب

ترامب: العقوبات قادمة يوم الإثنين

تنظيم داعش

«داعش» يتبنى هجوم المنيا

البنك الدولي

البنك الدولي: مصر تتفوق اقتصاديًا على إسرائيل

السيسي وتواضروس

السيسي يعزي تواضروس في اتصال هاتفي

مبرئًا الملك سلمان

أردوغان: قتل خاشقجي جاء "بأوامر عليا"

عرب وعالم

أردوغان والملك سلمان
أردوغان والملك سلمان

وكالات

أخبار متعلقة
#

مستشار أردوغان: تم تقطيع جثة خاشقجي وإذابتها

#

أول تصريح لرئيس عربي عن"خاشقجي"

#

الحزب الحاكم بتركيا: قتل خاشقجي لا يمكن تنفيذه دون أوامر عليا

#

فرانس 24 تكشف مفاجأة جديدة عن مقتل خاشقجي

السعودية

أردوغان

سلمان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يعتقد ولو لثانية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أنه في الوقت ذاته يرى أن الأمر بقتل الصحفي السعودي جاء من "أعلى مستويات" الحكومة السعودية.

وقال "أردوغان"، في مقال بصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الجمعة، إنه وعلى مدار الشهر الماضي، ركزت تركيا كل جهودها على جميع جوانب هذه القضية. ونتيجة لذلك، "علم العالم أن خاشقجي قُتل بدم بارد من قبل فرقة موت، وقد ثبت أن قتله كان مع سبق الإصرار، ومع ذلك، فما زالت هناك أسئلة أخرى لا تقل أهمية ستسهم إجاباتها في فهم هذا العمل المؤسف"، حسب قوله.

وتساءل أردوغان مجددا "أين جثة خاشقجي؟ من هو المتعاون المحلي الذي زعم المسؤولون السعوديون أنهم سلموه جثة خاشقجي من أعطى الأمر بقتل هذه الروح الرقيقة؟"، مشيرا إلى أنه ولسوء الحظ  فقد رفضت السلطات السعودية الإجابة عن هذه الأسئلة.

وأكد أردوغان أن الجناة هم من بين المشتبه بهم الـ18 المحتجزين في المملكة العربية السعودية. وأن بلاده تعلم أيضا أن هؤلاء الأفراد جاءوا لتنفيذ الأمر بقتل خاشقجي، مؤكدا أن الأمر جاء من أعلى السلطات في الرياض.

وتابع قائلا "يبدو أن البعض يأملون أن تختفي هذه القضية مع مرور الوقت. لكننا سنستمر في طرح هذه الأسئلة، التي تعتبر حاسمة ليس فقط بالنسبة للتحقيقات الجنائية في تركيا، ولكن أيضًا لأسرة خاشقجي وأحبائه".

وأضاف قائلا "على الأقل هو يستحق أن يدفن بشكل مناسب يتماشى مع العادات الإسلامية. نحن مدينون له ولعائلته وأصدقائه، بما في ذلك زملائه السابقين في صحيفة واشنطن بوست، لإعطائهم فرصة لتوديعه والتعبير عن احترامهم لهذا الرجل المشرف".

وحذر أردوغان من أن يجرؤ أحد على ارتكاب مثل هذه الأفعال على أرض حليف للناتو (تركيا) مرة أخرى، وقال "إذا اختار أحدهم تجاهل هذا التحذير، فسوف يواجه عواقب وخيمة. لقد كان اغتيال خاشقجي انتهاكا واضحا وسوء استخدام صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. إن الإخفاق في معاقبة الجناة يمكن أن يشكل سابقة خطيرة للغاية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فرنسا تطالب بمحاكمة المسؤولين عن قتل خاشقجي
» مدرس يتحرش بطالبة بالصف الأول الابتدائي في الحمام
» سيدة تلقي رضيعين بعد ولادتهما في الشارع
» «صلاح» ينعى ضحايا حادث أقباط المنيا
» عريف شرطة يهرب بضائع مستوردة داخل سيارة ترحيلات
» "الجنائية الدولية" تطالب مجلس الأمن بالقبض على نجل القذافي
» الليرة التركية ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر
» 18 قتيلًا نتيجة العواصف بإيطاليا
» مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالوراق
» «الشعباني» يعلن تشكيل الترجي أمام الأهلي
» أزهري: إجهاض حمل الاغتصاب حرام

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك