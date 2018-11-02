  • الجمعة 02 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:11 م
بحث متقدم
الاهلى والترجى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي التونسي

أردوغان والملك سلمان

أردوغان: قتل خاشقجي جاء "بأوامر عليا"

هجوم مسلح على أتوبيس للأقباط بالمنيا

قبل أن يجف الدم.. نزيف على طريق دير «الأنبا صموئيل»

البرلمان

فيتو برلماني بشأن «منع السلفيين من اعتلاء المنابر»

برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع «خاشقجي»

بالفيديو.. برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع «خاشقجي»

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

ترامب

ترامب: العقوبات قادمة يوم الإثنين

تنظيم داعش

«داعش» يتبنى هجوم المنيا

البنك الدولي

البنك الدولي: مصر تتفوق اقتصاديًا على إسرائيل

السيسي وتواضروس

السيسي يعزي تواضروس في اتصال هاتفي

فرنسا تطالب بمحاكمة المسؤولين عن قتل خاشقجي

عرب وعالم

خاشقجي
خاشقجي

وكالات

أخبار متعلقة
#

مستشار أردوغان: تم تقطيع جثة خاشقجي وإذابتها

#

أول تصريح لرئيس عربي عن"خاشقجي"

#

مفاجأة جديدة في فريق البحث عن جثة "خاشقجي"

#

بلومبرج تكشف أسرارًا جديدة عن توابع مقتل خاشقجي على السعودية

السعودية

فرنسا

خاشقجي

أعربت ناتالي لوازو، الوزيرة الفرنسية المكلفة بالشؤون الأوروبية، اليوم الجمعة، عن أملها في أن تثمر التحقيقات المتعلقة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وأن يحاكم الجناة المتسببون بها.

وأضافت لوازو، في تغريدة على "تويتر"، أنه لا يوجد بلد في العالم خالٍ من اغتيال الصحفيين، كما هو الحال فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأردفت الوزيرة الفرنسية، بأنه "في عام واحد تعرض صحفيان للاغتيال في أوروبا، دافني كاروانا غاليزيا، وجان كوسياك.. فما من بلد في العالم خال من هذه الأفعال".

وفي 20 أكتوبر المنصرم، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وأمس الأول الأربعاء، أعلنت النيابة العامة التركية أن "جمال خاشقجي قتل خنقًا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملة زواج، بتاريخ 2 أكتوبر (الماضي)، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".

وقالت النيابة التركية، في بيان، إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

وأكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات "الجريمة المخطط لها مسبقًا"، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فرنسا تطالب بمحاكمة المسؤولين عن قتل خاشقجي
» مدرس يتحرش بطالبة بالصف الأول الابتدائي في الحمام
» سيدة تلقي رضيعين بعد ولادتهما في الشارع
» «صلاح» ينعى ضحايا حادث أقباط المنيا
» عريف شرطة يهرب بضائع مستوردة داخل سيارة ترحيلات
» "الجنائية الدولية" تطالب مجلس الأمن بالقبض على نجل القذافي
» الليرة التركية ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر
» 18 قتيلًا نتيجة العواصف بإيطاليا
» مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالوراق
» «الشعباني» يعلن تشكيل الترجي أمام الأهلي
» أزهري: إجهاض حمل الاغتصاب حرام

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك