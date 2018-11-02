» فرنسا تطالب بمحاكمة المسؤولين عن قتل خاشقجي

02 نوفمبر 2018 - 09:36 م

أعربت ناتالي لوازو، الوزيرة الفرنسية المكلفة بالشؤون الأوروبية، اليوم الجمعة، عن أملها في أن تثمر التحقيقات المتعلقة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وأن يحاكم الجناة المتسببون بها.

وأضافت لوازو، في تغريدة على "تويتر"، أنه لا يوجد بلد في العالم خالٍ من اغتيال الصحفيين، كما هو الحال فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأردفت الوزيرة الفرنسية، بأنه "في عام واحد تعرض صحفيان للاغتيال في أوروبا، دافني كاروانا غاليزيا، وجان كوسياك.. فما من بلد في العالم خال من هذه الأفعال".

وفي 20 أكتوبر المنصرم، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وأمس الأول الأربعاء، أعلنت النيابة العامة التركية أن "جمال خاشقجي قتل خنقًا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملة زواج، بتاريخ 2 أكتوبر (الماضي)، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".

وقالت النيابة التركية، في بيان، إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

وأكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات "الجريمة المخطط لها مسبقًا"، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.