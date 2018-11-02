» مدرس يتحرش بطالبة بالصف الأول الابتدائي في الحمام

02 نوفمبر 2018 - 09:11 م

أقدم مدرس تربية رياضية بمدرسة الدير الابتدائية المشتركة بإدارة طوخ التعليمية في القليوبية، أمس الخميس, علي استدرج طالبة في الصف الأول الابتدائي إلى الحمام واستغل صغر سنها وأغواها بعشرة جنيهات وتحرش بها بملامسة أجزاء حساسة في جسدها.

وفجأة صرخت الضحية ليتجمع بعض المدرسين والعمال وتحفظوا على المدرس وأبلغوا الشرطة التي حضرت إلى المدرسة واصطحبوه إلى مركز طوخ وسط محاولات من قبل أهل الطالبة للفتك به وحرروا محضر برقم 14281 إداري طوخ وتولت النيابة التحقيق.

وقرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية استبعاد المدرس "ف . د" صاحب الواقعة ومدير ووكيل المدرسة وإحالة الواقعة للشئون القانونية للتحقيق وإعداد مذكرة بالوقف عن العمل لعرضها على المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم، مؤكدا أن ما حدث كارثة بكل المقاييس ولن يفلت أحد من العقاب ولن نتستر على أي إهمال إداري.