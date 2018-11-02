عاطل يمزق جسد شقيقته في الشارع بالموسكي

02 نوفمبر 2018 - 09:05 م

أدلى المتهم بقتل شقيقته في الموسكى، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وقال إنه مزق جسدها بسلاح أبيض في الشارع، بسبب خلافات حول الميراث، مؤكدا أنها كانت تتعمد إهانته والافتراء عليه بأكل حقها فى الميراث.

وتابع المتهم، «أحمد. ح.ا» 43 عاما، في اعترافاته أن هناك مشاكل بينه وبين شقيقته منذ وفاة والده قبل نحو عامين حول الميراث الذى تركه الوالد وهو عبارة عن منزل قديم فى حارة بشارع الجيش، وشقيقته دائما تتهمه بـ«أكل حقها»، وحرمانها من الميراث، خاصة عندما حولت محل والدى لمحل تجاري، وبدأت أستفيد منه، وحينها بدأت كل يوم تهيننى أمام المارة.

وأردف «حتى يوم الواقعة حضرت إليّ وبدأت تطالبنى بميراثها، وتشهد عليّ الجيران، بأنى أكل حقها وتعبها وشقاها مع والدها».

وأضاف أن كلامها استفزه كثيرا خاصة أن دخله محدود، ولا يستطيع ادخار المال لكى يعطيها حقها فى البيت، ولا يمتلك ما يبيعه لكى يعطيها حقها، ولو قسم البيت سوف يعيش فى الشارع، وكان لا يقصد الاعتداء عليها، أو إيذاءها، ولكنها استفزته بكلماتها رغم أنه من تحمل مصاريف عائلته، ومرض والديه، ولم يشعر إلا وهو يوجه لها الطعنات النافذة وسقوطها على الأرض غارقة فى دمائها.

واستمعت النيابة لأقوال الشهود الذين أكدوا استمرار الخلافات بين المتهم، وشقيقته، وافتعالها المشاجرات دائما، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.