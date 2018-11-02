  • الجمعة 02 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:09 م
بحث متقدم
الاهلى والترجى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي التونسي

أردوغان والملك سلمان

أردوغان: قتل خاشقجي جاء "بأوامر عليا"

هجوم مسلح على أتوبيس للأقباط بالمنيا

قبل أن يجف الدم.. نزيف على طريق دير «الأنبا صموئيل»

البرلمان

فيتو برلماني بشأن «منع السلفيين من اعتلاء المنابر»

برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع «خاشقجي»

بالفيديو.. برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع «خاشقجي»

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

ترامب

ترامب: العقوبات قادمة يوم الإثنين

تنظيم داعش

«داعش» يتبنى هجوم المنيا

البنك الدولي

البنك الدولي: مصر تتفوق اقتصاديًا على إسرائيل

السيسي وتواضروس

السيسي يعزي تواضروس في اتصال هاتفي

عاطل يمزق جسد شقيقته في الشارع بالموسكي

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

عاطل يمزق جسد زوجته تعرف علي السبب

#

مصرع عاطل في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة

#

تفاصيل قتل شخص لشقيقته بسبب الميراث

#

شركة تعاقب موظفيها بالسير بـ"السروال" في الشارع

النيابة العامة

الميراث

التحقيق مع عاطل

تمزيق جسد شقيقته

أدلى المتهم بقتل شقيقته في الموسكى، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وقال إنه مزق جسدها بسلاح أبيض في الشارع، بسبب خلافات حول الميراث، مؤكدا أنها كانت تتعمد إهانته والافتراء عليه بأكل حقها فى الميراث.

وتابع المتهم، «أحمد. ح.ا» 43 عاما، في اعترافاته أن هناك مشاكل بينه وبين شقيقته منذ وفاة والده قبل نحو عامين حول الميراث الذى تركه الوالد وهو عبارة عن منزل قديم فى حارة بشارع الجيش، وشقيقته دائما تتهمه بـ«أكل حقها»، وحرمانها من الميراث، خاصة عندما حولت محل والدى لمحل تجاري، وبدأت أستفيد منه، وحينها بدأت كل يوم تهيننى أمام المارة.

وأردف «حتى يوم الواقعة حضرت إليّ وبدأت تطالبنى بميراثها، وتشهد عليّ الجيران، بأنى أكل حقها وتعبها وشقاها مع والدها».

وأضاف أن كلامها استفزه كثيرا خاصة أن دخله محدود، ولا يستطيع ادخار المال لكى يعطيها حقها فى البيت، ولا يمتلك ما يبيعه لكى يعطيها حقها، ولو قسم البيت سوف يعيش فى الشارع، وكان لا يقصد الاعتداء عليها، أو إيذاءها، ولكنها استفزته بكلماتها رغم أنه من تحمل مصاريف عائلته، ومرض والديه، ولم يشعر إلا وهو يوجه لها الطعنات النافذة وسقوطها على الأرض غارقة فى دمائها.

واستمعت النيابة لأقوال الشهود الذين أكدوا استمرار الخلافات بين المتهم، وشقيقته، وافتعالها المشاجرات دائما، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فرنسا تطالب بمحاكمة المسؤولين عن قتل خاشقجي
» مدرس يتحرش بطالبة بالصف الأول الابتدائي في الحمام
» سيدة تلقي رضيعين بعد ولادتهما في الشارع
» «صلاح» ينعى ضحايا حادث أقباط المنيا
» عريف شرطة يهرب بضائع مستوردة داخل سيارة ترحيلات
» "الجنائية الدولية" تطالب مجلس الأمن بالقبض على نجل القذافي
» الليرة التركية ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر
» 18 قتيلًا نتيجة العواصف بإيطاليا
» مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالوراق
» «الشعباني» يعلن تشكيل الترجي أمام الأهلي
» أزهري: إجهاض حمل الاغتصاب حرام

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك