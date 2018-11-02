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بأسوان

سيدة تلقي رضيعين بعد ولادتهما في الشارع

قضايا وحوادث

العثور على رضيعين بجوار موقف سيارات بطنطا
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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أسوان

العثور علي طفلين

شهدت مدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، أمس الخميس، واقعة محزنة, بعد أن تجردت سيدة مجهولة من مشاعر الإنسانية والأمومة، بعد أن ألقت برضيعيها التوأم في الشارع، عقب ساعات قليلة من ولادتهما في مستشفي كوم أمبو المركزي.

 فوجئ الأهالى بالعثور على الرضيعين فى أماكن مختلفة أمام مستشفى كوم أمبو، فاصطحبوا الرضيعين لإيداعهما بقسم الأطفال المبتسرين بالمستشفى، للحفاظ على حياتهم.

 كما فوجئ القائمون على المستشفى بأن هذين الرضيعين هم توأم لسيدة تم ولادتهما داخل المستشفى منذ ساعات قليلة، وفرت هاربة فى ظروف غامضة.

تم على الفور اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، والتى أمرت بسرعة ضبط السيدة المتهمة فى الواقعة، ومخاطبة المستشفى لمدها بالبيانات الشخصية بالأم المتهمة.

وأمرت النيابة بتكليف الشرطة بتكثيف جهودها للكشف عن هوية السيدة المتهمة تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

ومن جهته، قال الدكتور محمد غلاب مدير المستشفي، إن سيدة حضرت إلى المستشفى وهي في حالة ولادة وقام أطباء قسم الولادة بتوليدها، إذ أنجبت رضيعين توأم ذكور، وتم وضعهما في الحضانة الخاصة بالمستشفى، إلى أن قام أحد أهالى الأم، بأخذ الرضيعين خارج المستشفى، بعد كتابة إقرار إداري فى ذلك.

وأضاف، بعد ساعات فوجئنا بأهل الخير بإحضار الرضيعين من الشارع، وتم التعرف عليهما من قبل الطبيب المسئول عن ولادتهما.

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