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عريف شرطة يهرب بضائع مستوردة داخل سيارة ترحيلات

قضايا وحوادث

ضبط
صورة أرشيفية

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دمياط

عريف شرطة

تهريب بضائع مستوردة

تمكن رجال جمارك منفذ الرسوة الجمركي ببورسعيد، اليوم الجمعة، من ضبط عريف شرطة بمديرية أمن دمياط، أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من البضائع المستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية في سيارة ترحيلات قيادته.

وتم ضبط (أحمد.ع - 40 سنة) عريف شرطة، من قوة مديرية أمن دمياط مقيم بقرية شطا مركز دمياط، أثناء قيامه بتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية ببورسعيد بسيارة ترحيلات رقم "3714 ب. أ. ا".

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإحالة المتهم للنيابة.


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