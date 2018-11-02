» الليرة التركية ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

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وكالات - خالد الشرقاوي

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الدولار

الليرة التركية

ارتفعت الليرة التركية يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أشهر أمام الدولار، بدعم من تفاؤل المستثمرين بأن تركيا ستحصل على إعفاء من عقوبات أمريكية تستهدف النفط الإيراني وقرار واشنطن رفع عقوبات عن مسؤولين تركيين بارزين.

وقفزت الليرة 1.7% إلى 5.4200 مقابل الدولار مقارنة مع 5.51 عند الإغلاق يوم الخميس، مواصلة تعافيها من مستويات قياسية منخفضة كانت هوت إليها في أغسطس.

وفي بادرة على تحسن في العلاقات، رفعت الولايات المتحدة عقوبات عن وزيري العدل والداخلية التركيين بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق سراح قس أمريكي كان محتجزا في تركيا، وفق "رويترز".


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