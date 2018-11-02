  • الجمعة 02 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:12 م
بحث متقدم
الاهلى والترجى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والترجي التونسي

أردوغان والملك سلمان

أردوغان: قتل خاشقجي جاء "بأوامر عليا"

هجوم مسلح على أتوبيس للأقباط بالمنيا

قبل أن يجف الدم.. نزيف على طريق دير «الأنبا صموئيل»

البرلمان

فيتو برلماني بشأن «منع السلفيين من اعتلاء المنابر»

برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع «خاشقجي»

بالفيديو.. برج إيفل يطفئ أنواره تضامنًا مع «خاشقجي»

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

ترامب

ترامب: العقوبات قادمة يوم الإثنين

تنظيم داعش

«داعش» يتبنى هجوم المنيا

البنك الدولي

البنك الدولي: مصر تتفوق اقتصاديًا على إسرائيل

السيسي وتواضروس

السيسي يعزي تواضروس في اتصال هاتفي

العثور على جثة موجه مقيد اليدين والرجلين بالدقهلية

قضايا وحوادث

جريمة قتل
جريمة قتل

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

ذبح سائق في الإسماعيلية

#

العثور على جثة موظف متعفنة بالإسكندرية

#

بالصور..فاجعة طفل المنصورة تهز المصريين

#

نهاية العشق الحرام .. أصيبت عشيقته بنزيف فتركها تموت

الاجهزة الامنية

الدقهلية

العثور على جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية على جثة موجه سابق بالتربية والتعليم, مقيد اليدين والرجلين, في منطقة ديل البحر، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة. 

البداية كانت بتلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى العقيد أحمد الحسني، مأمور مركز الستامونى، من الأهالى بالعثور على جثة لشخص مقيد بالحبال بالقرب من نقطة 15 مايو بمنطقة ديل البحر بمركز الستاموني.

وعلى الفور، انتقل الرائد محمد حماد، رئيس مباحث المركز ومعاونه النقيب فتحي زكي، إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن المجنى عليه مقيد بالحبال، وتبين أنه يدعى "محسن. ع" موجه سابق بالتربية والتعليم، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فرنسا تطالب بمحاكمة المسؤولين عن قتل خاشقجي
» مدرس يتحرش بطالبة بالصف الأول الابتدائي في الحمام
» سيدة تلقي رضيعين بعد ولادتهما في الشارع
» «صلاح» ينعى ضحايا حادث أقباط المنيا
» عريف شرطة يهرب بضائع مستوردة داخل سيارة ترحيلات
» "الجنائية الدولية" تطالب مجلس الأمن بالقبض على نجل القذافي
» الليرة التركية ترتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر
» 18 قتيلًا نتيجة العواصف بإيطاليا
» مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالوراق
» «الشعباني» يعلن تشكيل الترجي أمام الأهلي
» أزهري: إجهاض حمل الاغتصاب حرام

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك