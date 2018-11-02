» حالة الطقس اليوم

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درجات الحرارة

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الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة 2 نوفمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة؛ يصاحبها سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق من جنوب سيناء، وجنوب الصعيد تكون غزيرة على حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.  

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية وشمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى  

القاهرة 19 30

 

وسط الدلتا 18 30

 

الإسكندرية 22 28

 

بلطيم 20 29

 

مطروح 21 26

 

السلوم 19 24

 

سيوة 18 30

 

بورسعيد 22 27

 

دمياط 22 27

 

العريش 18 29

 

رفح 17 28

 

الإسماعيلية 14 30

 

السويس 15 30

 

رأس سدر 16 30

 

نخل 09 28

 

نويبع 23 27

 

طابا 20 26

 

كاترين 12 21

 

الطور 17 27

 

شرم الشيخ 24 30

 

الغردقة 22 29

 

مرسى علم 22 29

 

الفيوم 17 31

 

بنى سويف 17 31

 

المنيا 15 31

 

أسيوط 16 31

 

سوهاج 17 31

 

قنا 18 31

 

الأقصر 22 32

 

أسوان 23 32

 

أبوسمبل 21 31

 

الوادى الجديد 21 32

 

شلاتين 23 30

 

ابو رماد 23 28

 

راس حدربة 23 28

 

حلايب24 28


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