استاذ جامعى لـ الشوباشي: " حد زغزغ حضرتك"

سخرت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، من حديث الدكتور عمرو أبو النصر، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال، حول ارتداء النقاب ، ورفضه للداعين الى حظره ، مما ادى الى وقوع مشاداة كلامية حادة بينهما على الهواء مباشرة.

وروى "أبو النصر"، في لقاء مع قناة صدى البلد ، حديث نبوي شريف حول النقاب، وبعد انتهائه من قراءة الحديث دخلت الكاتبة الصحفية في نوبة ضحك، مما اثار استياء الاول الذي رد عليها قائلا: "هو حد زغزغ حضرتك ده كلام سيدنا النبي".

فيما اعرب الشوباشي عن رفضها للنقاب معتبرة انه اعتداء على حريتها الشخصية لأنها من حقها أن ترى وجه من تتعامل معه، موجه اتهام "أبو النصر"، وأمثاله بأنهم سبب تأخر البلد، ليرد عليها الأخير: "أنتوا أخرتونا 200 سنة".