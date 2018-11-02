اتحاد الكرة السعودي يدرس ايقاف مباريات الدوري

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إمكانية إيقاف بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم "الدوري السعودي للمحترفين"، خلال مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا المقرر إقامتها بالإمارات في يناير المقبل.



وقال محمد الشيخ، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي، في تصريحات صحفية، إن بطولة الدوري حتى الآن مستمرة أثناء مشاركة منتخب السعودي في كأس آسيا، موضحاً أنه ستكون هناك دراسة للأمر ولطلبات رؤساء الأندية، وسيصدر بيان بهذا الشأن.

