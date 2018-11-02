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لهذا السبب..

اتحاد الكرة السعودي يدرس ايقاف مباريات الدوري

الرياضة

الدوري السعودي
الدوري السعودي

المصريون ووكالات

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يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إمكانية إيقاف بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم "الدوري السعودي للمحترفين"، خلال مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا المقرر إقامتها بالإمارات في يناير المقبل.
وقال محمد الشيخ، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي، في تصريحات صحفية، إن بطولة الدوري حتى الآن مستمرة أثناء مشاركة منتخب السعودي في كأس آسيا، موضحاً أنه ستكون هناك دراسة للأمر ولطلبات رؤساء الأندية، وسيصدر بيان بهذا الشأن.
يذكر أن رؤساء أندية دوري المحترفين طالبوا بإيقاف بطولة الدوري خلال فترة مشاركة المنتخب "الأخضر" في المسابقة القارية.

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