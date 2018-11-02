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توفيق عكاشة

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"عكاشة": أغنية آه لو لعبت يا زهر خربت فكر الناس

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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن أغنية الفنان أحمد عدوية "أدي الواد لأبوه"، كان لها تأثير سلبي جدًا.
وأوضح "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن أغنية "آه لو لعبت ياظهر" في منتهى الخطورة، فلا يوجد شئ في الدنيا يسمى الحظ، وإنما هناك شئ يسمى القدر، وهذا القدر يكتب بالعمل، فهذه الأغنية تعكس الكسل، وتقتل روح الكفاح والإصرار والعزيمة، وتجعلنا نجلس على أوهام.
وأضاف عكاشة أن "هناك كم من الأغاني يرمى بها كلمات، وكتاب الأغاني ناس طيبين قد لا يكونوا على دراية بالكلمات التى يكتبوها، وتأثيرها على وجدان المستمعين ومشاعرهم". 


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