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"الأرصاد" تحذر المواطنين من طقس الأسبوع القادم

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تحذير هام من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

صرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة على مدار الأسبوع القادم ستكون في المعدلات لطبيعية، ولن تكون هناك ظواهر جوية في شمال البلاد، خلاف الشبورة المائية. 
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن جنوب البلاد ما زال يواجه فرص سقوط الامطار الغزيرة التي قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية مثل جنوب سلال جبال البحر الأحمر، والقصير، وحلايب وشلاتين، ومحافظة أسوان. 
وأشار إلى أن فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وبعض محافظات الوجه البحري ستبدأ من يوم الأحد المقبل، مطالبًا المواطنين بتوخي الحذر أثناء قيادة السيارة في الصباح الباكر، واصطحاب جاكت ليلا نظرًا لبرودة الطقس. 

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