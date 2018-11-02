» عكاشة: "احنا عاملين زي البطة اللي نامت على البيض وفقست"

02 نوفمبر 2018 - 12:30 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أننا لدينا أمراض في التعليم والثقافة والإعلام، منذ فترات طويلة وليس من الآن.

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" على فضائية "الحياة"، يوم الخميس، ساخرًا: "عاملة زي البطة اللى نامت على البيض وفقست وطلعتلنا بط".

