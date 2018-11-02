الرئيس الأمريكي : أحاول أن أكون صادقا عندما أستطيع

02 نوفمبر 2018 - 12:10 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يحاول أن يكون صادقا عندما يستطيع، رغم الصورة التي يصفه بها الإعلام.



قال ترامب في حديث أجراه مع شبكة «إيه بي سي» الإخبارية الأمريكية، يوم الخميس: «أريد دائما قول الصدق، وعندما أستطيع أقول الصدق».



وأوضح الرئيس الأمريكي: «أحيانا يتبين أن حادثا ما قد تغير أو كان مختلفا»عما قلته«، ولكني أحب دائما أن أكون صادقا».

