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الرئيس الأمريكي : أحاول أن أكون صادقا عندما أستطيع

عرب وعالم

ترامب
ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يحاول أن يكون صادقا عندما يستطيع، رغم الصورة التي يصفه بها الإعلام.
قال ترامب في حديث أجراه مع شبكة «إيه بي سي» الإخبارية الأمريكية، يوم الخميس: «أريد دائما قول الصدق، وعندما أستطيع أقول الصدق».
وأوضح الرئيس الأمريكي: «أحيانا يتبين أن حادثا ما قد تغير أو كان مختلفا»عما قلته«، ولكني أحب دائما أن أكون صادقا».
وذكر ترامب أنه «جيد إلى حد بعيد» في تقدير حجم الحشود التي تحضر التجمعات والمناسبات التي يحضرها، بالرغم من أن إحدى المناسبات الأولى التي اصطدم فيها بوسائل الإعلام كانت تدور حول عدد الذين حضروا مراسم ترديده القسم الرئاسي.

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