مانشستر سيتي يتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

01 نوفمبر 2018 - 11:50 م

تأهل فريق مانشستر سيتي، الخميس، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.



وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه فولهام بهدفين دون رد ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة.



بذلك، أصبح السيتي آخر الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي للبطولة المحلية.



دخل السيتي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 18 عن طريق إبراهيم دياز.



وفي الوقت الذي بحث فيه فولهام عن التعادل، أضاف دياز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 65.

