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ترامب يفرض عقوبات على صادرات الذهب الفنزويلي

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف صادرات الذهب الفنزويلي.
جاء ذلك في مرسوم أصدره البيت الأبيض، ويوجّه بموجبه ترامب تعليمات لوزارة الخزانة لفرض عقوبات على قطاع الذهب الفنزويلي.
ووفق المرسوم، يُمنع التعامل مع أي أشخاص أو شركات تتعامل مع قطاع الذهب الفنزويلي.
وفوض المرسوم وزارة الخزانة الأمريكية توسيع العقوبات إلى قطاعات أخرى.
وجاء بالمرسوم أن قرار ترامب جاء بداعي "استغلال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومن حوله ثروات البلاد لمصالحهم".
وأضاف أن "البنية التحتية الفنزويلية والموارد الطبيعية، يجري نهبها عبر الإدارة السيئة للاقتصاد وممارسات التعدين غير القانونية، وظهور أزمة الهجرة الإقليمية الناجمة عن الفشل في تلبية الاحتياجات الأساسية للفنزويليين".
وفي إطار المرسوم، يمنع على الأمريكيين إقامة علاقات تجارية مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يعملون بقطاع الذهب في فنزويلا، والذين يجرون مع حكومة فنزويلا "معاملات خادعة" بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت إدارة ترامب عقوبات مالية على 4 من المقربين من نيكولاس مادورو، بينهم زوجته ونائب رئيس البلاد، على خلفية اتهامهم بالفساد، في تصعيد للضغوط المالية الأمريكية على حكومة الرئيس الفنزويلي.
كما فرضت الخارجية الأمريكية، في الفترة الأخيرة، عقوبات اقتصادية عدة على إدارة الرئيس الفنزويلي، ولم تعترف بنتائج انتخابه التي جرت قبل شهور، معتبرة أنّها "مزوّرة". 

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