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مقتل 19 من "داعش" بقصف للتحالف شمالي العراق

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قالت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، الخميس، إن 19 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي قتلوا في ضربات جوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محافظة نينوى شمالي البلاد.
وأوضحت القيادة، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن طائرات التحالف الدولي قصفت مواقع لتنظيم "داعش" خلال حملة تمشيط كانت تقوم بها قوات الشرطة الاتحادية في قضاء مخمور جنوب شرقي محافظة نينوى.
وأضافت أن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 19 من عناصر تنظيم "داعش"، دون تفاصيل.
وحتى الساعة 20.50 تغ، لم يعقب التحالف على ما أعلنه البيان العراقي.
ولا يزال التحالف الدولي المكون من نحو 60 دولة يقدم الإسناد الجوي للقوات العراقية خلال حملات التمشيط بحثا عن خلايا "داعش".
وكان للتحالف دوراً مؤثراً في الحرب ضد التنظيم والتي انتهت أواخر العام الماضي باستعادة العراق كامل أراضية والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد سيطر عليها "داعش" صيف عام 2014.
ولا يزال التنظيم يمتلك خلايا في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لشن هجمات خاطفة تستهدف في الغالب أفراد الأمن العراقيين. 

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