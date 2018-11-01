أمريكا تتوعد بمحاسبة كل المسئولين عن مقتل خاشقجي

01 نوفمبر 2018 - 09:43 م

أعلنت الخارجية الأمريكية مطالبتها للسعودية بتحديد مكان جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإعادتها إلى أسرته بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها ستحاسب كل المرتبطين والمسؤولين عن مقتل خاشقجي. وفق وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بحثا فيها عددًا من قضايا العلاقات الثنائية والإقليمية، واتفقا على البقاء على تواصل وثيق في المرحلة المقبلة، مؤكدين "عزمهما لاتخاذ خطوات بناءة نحو تعزيز العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة".

وجاء هذه التصريحات بعد يوم من مغادرة النائب العام السعودي، سعود المعجب، لاسطنبول التي زارها ضمن إطار التحقيق في مقتل خاشقجي.

وفي ختام الزيارة، أصدر النائب العام التركي بيانا شدد فيه على أن اللقاءات مع الجانب السعودي لم تؤد إلى نتائج ملموسة، ولم يجب المعجب على أسئلة أنقرة بشأن مكان وجود جثة الصحفي المقتول وهوية المتورطين في الموضوع داخل تركيا.

واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" في الثاني من أكتوبر الماضي، بعد دخوله قنصلية المملكة في اسطنبول.

وبعد 18 يوما من نفي المسؤولين السعوديين تورط المملكة في القضية، أقرت المملكة بأن خاشقجي لقي مصرعه جراء "اشتباك بالأيدي" نشب داخل القنصلية بينه وفريق أمني مؤلف من 15 شخصا.

وتجري النيابة السعودية تحقيقا في الحادث وأوقفت 18 متهما، كلهم سعوديون، فيما وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مقتل الصحفي بأنه خطأ فادح، مقرّا بأن الفريق الأمني السعودي "تجاوز صلاحياته" في التعامل مع خاشقجي.

في غضون ذلك، خلص التحقيق التركي إلى أن خاشقجي قُتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية حسب خطة أعدت مسبقا، ثم تم تقطيع جثته والتخلص منها نهائيا.