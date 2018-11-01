على مشاني: جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

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على مشانى
على مشانى

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الاهلى

الترجى

أبدى علي مشاني، لاعب فريق الترجي التونسي، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي، غدًا الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن الجهاز الفني للفريق التونسي يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الأهلي، بعدما سبق والتقى الفريقان من قبل في مباراتي دور المجموعات في النسخة الحالية من البطولة.

وتمنى مشاني أن يكون فريقه في أفضل حالة بمواجهة الغد “للتتويج بالأميرة السمراء” خصوصًا أنه لا تتاح الفرصة لكل اللاعبين لخوض النهائي كل عام، ولهذا يعد الوصول لهذا الدور حافزًا كبيرًا أمام جميع اللاعبين.

وأوضح لاعب الترجي أن الأهلي فريق كبير وأن الفريق التونسي جاهز لخوض مباراة الغد، وأنه أجرى تحضيرات كثيرة من أجل تجهيز جميع اللاعبين على مدار الفترة الماضية حتى يحالف الفريق التوفيق غدًا بالخروج بنتيجة إيجابية تساعد الترجي على التتويج في تونس باللقب الغالي.


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