ضبط 2123 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مرورية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 2123 مخالفة مرورية متنوعة و شملت527مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و118 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و116 مخالفة انتظار خاطئ وحجز14 سيارة و178 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو46 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 57 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 49 رخصة لمخالفة البيئة و 112 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 66 رخصة لمخالفة خط السير و59 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و58 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 56 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 71 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 69مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و37 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و71 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 10 سيارات متروكة و99 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 109 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و66 مخالفة مواقف عشوائية و57 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير 78 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.