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ضبط عاطل بحوزته 250 جرام "فودو" بالقليوبية

قضايا وحوادث

فودو
فودو

أحمد سالم

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المخدرات

عاطل

فودو

تمكنت مباحث الطرق والمنافذ بالقليوبية ،من القبض على عاطل بحوزته 250 جرامًا  من مخدر "الفودو"،  تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقي اللواء علاء فاروق، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من إدارة الطرق والمنافذ بأنه خدمة القطاع الأول الدائري  تمكنت من ضبط  "محمد.خ"18 سنة عاطل ، ومقيم الغردقة ،وبحوزته كمية من نبات الفودو المخدر ،  تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 160 جنيه ، وهاتف محمول بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي حصيلة البيع ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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