«ميدو» عن حبس سيدة: «لو أمي كانت هتاخد تأبيدة»

01 نوفمبر 2018 - 09:25 م

علق أحمد حسام ميدو، مهاجم الزمالك الأسبق والمحلل الرياضي الحالي، على حبس السيدة الكويتية شهرًا، بعد سبها ابنها أثناء المذاكرة.

ونشر تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل "تويتر"، قال فيها: "الست اتحبست علشان قالت لابنها يا حمار وهي بتذاكر له!! وجوزها صورها وبلغ عنها!! لو كده أمي كانت هتاخد تأبيده!!".

يذكر أن محكمة كويتية، قضت بحبس سيدة لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، لقيامها بسب وقذف أولادها أثناء تدريسهم ومراجعة دروسهم المدرسية.