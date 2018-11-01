  • الخميس 01 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:47 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك ودجلة

ترامب وخاشقجي

أمريكا تتوعد بمحاسبة كل المسئولين عن مقتل خاشقجي

أرشيفية

بعد عامين على القرار.. هذا ما جناه المصريون من التعويم

أردوغان

شرط تركيا للموافقة على زيارة المدعي العام للسعودية

شعار الاخوان

مفاجأة.. قيادات إخوانية ترغب في العودة إلى مصر

أعضاء مجمع البحوث الإسلامية

الأزهر يحسم الجدل حول صحة توقيت أذان الفجر

أرشيفية

هل يتوسط البشير لإنهاء الأزمة بين مصر وتركيا؟

محمد صلاح

«صلاح» يكشف كواليس جديدة قبل انتقاله لليفربول

البطاطس

الإفتاء: شراء «بطاطس الشرطة» حلال

خاشقجي

إذابة جثة «خاشقجي» بحمض الأسيد

«ميدو» عن حبس سيدة: «لو أمي كانت هتاخد تأبيدة»

الرياضة

ميدو
ميدو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"ميدو" ينشر جزءًا من مذكراته: "أنا ميدو"

#

أغرب حادث سير في فلسطين .. شاحنة تصعد لنافذة منزل

#

شاهد.. طقس شيعي أكبر من الخيال

#

الكشف عن أسرار جديدة في أزمة صلاح و اتحاد الكرة

حبس

المصريون

ميدو

علق أحمد حسام ميدو، مهاجم الزمالك الأسبق والمحلل الرياضي الحالي، على حبس السيدة الكويتية شهرًا، بعد سبها ابنها أثناء المذاكرة.

ونشر تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل "تويتر"، قال فيها: "الست اتحبست علشان قالت لابنها يا حمار وهي بتذاكر له!! وجوزها صورها وبلغ عنها!! لو كده أمي كانت هتاخد تأبيده!!".

يذكر أن محكمة كويتية، قضت بحبس سيدة لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، لقيامها بسب وقذف أولادها أثناء تدريسهم ومراجعة دروسهم المدرسية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

أراك عصيَّ.. «الفهم»!

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قناة السويس لن تتأثر بتحركات روسية إيرانية لإنشاء ممر بديل
» الحوثيون: مستعدون لوقف حرب اليمن
» فيديو عنيف لاعتقال الاحتلال محافظ القدس
» هذه العقوبة تنتظر بطلة فيديو «التحرش بقرد»
» فيديو.. الجندي: لا يجوز للمسلم الزواج من ملحدة
» تصادم طائرتين في مطار «شارل ديجول» بفرنسا
» «الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل النهائي الأفريقي
» وزيرة إسرائيلية: علينا الاعتراف بقوة المقاومة الفلسطينية
» الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لإنهاء الحرب
» محمد صلاح يتحدث عن حبه لـ«كارول» و«وكارولين»
» 3 تنازلات تنقذ«بن سلمان» من عاصفة خاشقجي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك