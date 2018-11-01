البرادعي: علينا تجنب الاختلافات فلن تتقدم مصر إلا بالجميع

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قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن انقسام المجتمع المصري من قيام الثورة وتصنيفه هو السبب الحقيقي وراء انحراف وفشل الثورة المصرية.

وكتب "البرادعي"، عبر تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما أراه من تركيز منذ قيام الثورة على انقساماتنا إلى ليبراليين واشتراكيين وإسلاميين وغيرها من المسميات التي أدت إلى انحراف الثورة يجب أن يتوقف فوراً إن أردنا بناء الوطن".

وأضاف "الاختلاف ترف لانملكه حاليا، قبل كل هذا وبعده وفى تلك المرحلة نحن مصريون أولاً، مصر ستتقدم بِنَا جميعا".



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