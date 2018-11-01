حبس سائق 4 أيام بعد طعنه زميله بأحد المواقف

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أمرت نيابة مدينة نصر بحبس سائق  4 أيام علي ذمة التحقيق بعد طعنه زميله بأحد مواقف السيارات بمدينة نصر، بسبب خلافات بينهما حول تحميل الركاب.  

وكشفت التحقيقات أنه قد تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، إخطارا من مستشفى  هليوبوليس باستقبالها "أحمد م م" 26 سنة، سائق، مصاب بجرح نافذ بالقفص الصدري ، وأخر بالرقبة.

ومن خلال الفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه، و"حسين م ح" 28 سنة، سائق، بسبب أولوية تحميل الركاب، وقيام الأخير بكسر مرآة الميكروباص قيادة المجنى عليه، وتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، محدثا إصابته.

وعلى الفور تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.


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