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إسقاط الجنسية عن مصريين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية

الحياة السياسية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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أسقط رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين لحملهما الجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارين أطلق عليهما رقمين 39 و40 لسنة 2018 ونشرا في الجريدة الرسمية، ينصان على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنة كريستينا إميل شنودة جندي، من مواليد الولايات المتحدة 1993، والمواطن مايكل إميل جندي بخيت، وهو أيضا من مواليد الولايات المتحدة 1985.

وأشار نص القرارين إلى أن تبنيهما جرى بناء على دستور البلاد والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وكذلك ما عرضه وزير الداخلية المصري وبعد موافقة مجلس الوزراء.



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